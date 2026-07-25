Trump grozi cłami. Wszystko przez... biegunkę

Amerykański przywódca zapowiedział nałożenie wysokich ceł na Meksyk z powodu fali biegunki wywołanej przez pasożyty. "Przyczyna zachorowań, objawiających się między innymi biegunką, pozostaje jak dotąd niejasna. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podejrzewa jednak, że źródłem pasożyta jest drobno pokrojona sałata lodowa pochodząca od dostawcy z Meksyku" – podaje Deutsche Welle.

Donald Trump został zapytany o to, kiedy zjadanie sałaty znów będzie bezpieczne. – Z powodu tej sałaty nałożymy wysokie cło na produkty z Meksyku – odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump grozi również Unii Europejskiej

Na tym nie koniec. Głowa państwa zagroziła również Europejczykom wyższymi cłami z powodu rekordowej grzywny nałożonej przez Unię Europejską na Google. Trump grozi na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że UE zapłaci "bardzo wysoką cenę" za karę antymonopolową w wysokości 890 milionów euro.

Amerykański przywódca zapowiedział również nowe dochodzenie celne przeciwko Unii Europejskiej, tłumacząc je "okradaniem amerykańskich przedsiębiorstw".

Komisja Europejska nałożyła karę na Google w czwartek. Donald Trump już zapowiada, że na Europejczyków zostanie "jak najszybciej nałożone znaczne cło".

To już kolejna taka deklaracja ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podwyższę cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25 proc." – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social na początku maja br.

Prezydent USA zaznaczył, że "jeśli samochody będą produkowane w USA, cła nie będą obowiązywać".

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