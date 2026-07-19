"Tym razem pominiemy Kanadę i Meksyk". Trump ma nowy plan

Trump oświadczył, że chciałby, aby USA samodzielnie zorganizowały w przyszłości piłkarskie mistrzostwa świata, zamiast współdzielić turniej z Kanadą i Meksykiem. Wypowiedź padła podczas spotkania z prezydentem FIFA Giannim Infantino w Trump Tower w Nowym Jorku.

– Powinniście ponownie wybrać Stany Zjednoczone Ameryki – powiedział prezydent. – Tym razem pominiemy Kanadę i Meksyk – dodał.

Piłkarskie mistrzostwa wrócą do USA? Trump nie chce dzielić się mundialem z Kanadą i Meksykiem

Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone "mogłyby zorganizować mundial same", dodając żartobliwie, że alternatywą mogłaby być także wspólna organizacja z Chinami.

Jak podkreśla agencja AP, słowa te padły mimo że tegoroczne mistrzostwa świata są pierwszymi w historii rozgrywanymi wspólnie przez trzy państwa – USA, Kanadę i Meksyk.

Prezydent Ameryki i szef FIFA ocenili kończący się w niedzielę (19 lipca) turniej jako sukces organizacyjny i frekwencyjny. Infantino poinformował o rekordowej liczbie kibiców na stadionach oraz wysokiej oglądalności telewizyjnej, a Trump nazwał mundial jednym z największych wydarzeń sportowych w historii.

Słowa amerykańskiego prezydenta padły w kontekście napięć politycznych między Stanami Zjednoczonymi a ich północnoamerykańskimi partnerami, choć władze Kanady i Meksyku podkreślają znaczenie wspólnej organizacji turnieju jako symbolu regionalnej współpracy.

Wcześniej skandal wywołały doniesienia o interwencji Trumpa u Infantino w sprawie cofnięcia czerwonej kartki dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna.





Anglia wygrała z Francją. Kto okaże się lepszy w meczu Argentyna-Hiszpania?

W sobotnim meczu o trzecie miejsce reprezentacja Anglii po kosmicznym spotkaniu pokonała Francję 6:4, mimo że po przerwie roztrwoniła czterobramkowe prowadzenie i musiała odpierać zryw rywali.

W niedzielę (18 lipca) finał Argentyna-Hiszpania. Początek meczu o godzinie 21:00.

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