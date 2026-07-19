Dziesięć goli w meczu o brąz. Anglia pokonała Francję 6:4
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Sport

Dziesięć goli w meczu o brąz. Anglia pokonała Francję 6:4

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Mundial 2026. Angielscy piłkarze po wygranym meczu z Francją
Mundial 2026. Angielscy piłkarze po wygranym meczu z Francją Źródło: PAP/EPA
Piłkarska reprezentacja Anglii zdobyła brązowy medal mistrzostw świata 2026. W rozegranym w Miami meczu o trzecie miejsce pokonała Francję 6:4, mimo że po przerwie roztrwoniła czterobramkowe prowadzenie i musiała odpierać zryw rywali.

Anglicy od początku narzucili wysokie tempo. Już w 3. minucie prowadzenie dał Declan Rice, a kolejne gole zdobyli Ezri Konsa oraz dwukrotnie Bukayo Saka, dzięki czemu do przerwy było 4:0.

Francuzi odpowiedzieli dopiero po zmianie stron. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappe, a po jednym trafieniu dołożyli Bradley Barcola i Ousmane Dembele, zmniejszając rozmiary porażki.

Anglia utrzymała jednak przewagę dzięki trzeciemu golowi Saki oraz trafieniu Jude'a Bellinghama w doliczonym czasie gry.

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Hat-trick Saki okazał się kluczowy dla losów spotkania. Z kolei Mbappe, zdobywając dwie bramki, ustanowił rekord liczby goli strzelonych w historii występów na mistrzostwach świata.

Mecz zakończył się wynikiem 6:4, co oznacza rekordową liczbę dziesięciu goli w spotkaniu o trzecie miejsce mundialu.

Był to ostatni mecz Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji. Anglia zakończyła turniej z brązowym medalem, osiągając najlepszy wynik na mundialu od triumfu w 1966 roku.

W niedzielę (18 lipca) finał Argentyna-Hiszpania. Początek meczu o godzinie 21:00.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
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