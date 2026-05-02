"Niedopuszczalne". Europejski polityk krytykuje nową zapowiedź Trumpa

"Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podwyższę cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25 proc." – napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social.

Prezydent USA zaznaczył, że "jeśli samochody będą produkowane w USA, cła nie będą obowiązywać".

Szef komisji PE krytykuje Trumpa po zapowiedzi podwyższenia cła

Do zapowiedzi Donalda Trumpa odniósł się Bernd Lange, przewodniczący komisji handlu Parlamentu Europejskiego.

– Zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o zwiększeniu ceł na samochody z UE pokazuje, że USA nie są godnym zaufania partnerem handlowym – powiedział.

Ocenił, że "ten ostatni ruch pokazuje, jak niewiarygodna jest strona amerykańska".

– Tak nie należy traktować bliskich partnerów. Teraz możemy zareagować tylko z najwyższą jasnością i stanowczością, wykorzystując siłę naszej pozycji – dodał.

Bernd Lange stwierdził, że zachowanie Donalda Trumpa jest "niedopuszczalne".

Dodał, że UE honoruje ramową umowę handlową zawartą ze Stanami Zjednoczonymi w Szkocji w zeszłym roku, która nakłada 15 procent cła importowego na większość towarów z UE, zapobiegając w ten sposób poważniejszej wojnie handlowej.

Stwierdził, że Stany Zjednoczone wielokrotnie łamały porozumienie, "na przykład w przypadku ponad 400 produktów zawierających stal i aluminium, które obecnie objęte są średnim cłem wynoszącym 26 procent".

Czytaj też:

