15-latka trafiła do szpitala po porodzie. Nieoficjalnie: Znaleziono ciało noworodka

Lekarze ustalili, że nastolatka jest w połogu, ale noworodka nie było przy niej. O sprawie natychmiast powiadomiono policję. Według najnowszych nieoficjalnych ustaleń, na terenie gospodarstwa należącego do rodziny dziewczyny znaleziono ciało dziecka.

Interwencja po zgłoszeniu ze szpitala

Do Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie 15-latka zgłosiła się w czwartek, 11 czerwca. Podczas badania lekarze stwierdzili, że dziewczyna niedawno rodziła. Ponieważ nie było z nią dziecka, personel zawiadomił służby. Policjanci ustalili, że nastolatka mieszka w Sulistrowej. Do jej miejsca zamieszkania skierowano funkcjonariuszy, techników kryminalistycznych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz prokuratora.

– Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Do miejsca zamieszkania 15-latki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe. Trzy osoby zostały zatrzymane. Na ten moment nie udzielamy więcej informacji – przekazała mł. asp. Sara Bania-Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Na wniosek prokuratora zatrzymano trzy osoby. Śledczy nie ujawniają, kim są zatrzymani ani jaki jest ich związek z 15-latką. Nie wiadomo również, czy nastolatka usłyszała jakiekolwiek zarzuty.

Nieoficjalnie: znaleziono ciało noworodka

Jak ustaliła nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza", w piątek na terenie gospodarstwa należącego do rodziny dziewczyny odnaleziono zwłoki noworodka. Prokuratura na razie nie potwierdza tych doniesień. Jak przekazano, więcej szczegółów ma zostać ujawnionych w poniedziałek.

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