Makabra pod Rzeszowem. Szczątki kilkudziesięciu nienarodzonych dzieci zakopane w ogrodzie

Na ludzkie szczątki natrafiono podczas prac ziemnych 11 czerwca. Na miejsce zostały wezwane służby. Z informacji Radia Eska wynika, że poprzednia właścicielka tego terenu jest lekarką patomorfologiem, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania "odpadów medycznych" na swojej działce. Na miejscu zdarzenia cały czas trwają czynności operacyjne.

Koszmar w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilkadziesiąt nienarodzonych dzieci zakopanych w ogrodzie

Cały horror zaczął się w tracie prac na terenie budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych w Lutoryżu pod Rzeszowem. Robotnik obsługujący koparkę natrafił na zakopane w ziemi ludzkie szczątki. Rozmiar wskazywał na pozostałości nienarodzonego dziecka.

Według początkowych informacji przekazanych przez media, na działce miało być zakopanych nawet kilkanaście "płodów". Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji dotyczących śledztwa. Radio Eska dowiedziało się jednak, że ciał jest co najmniej 30.

W rzeszowskiej prokuraturze ruszyło śledztwo zakrojone na szeroką skalę. Zabezpieczona została dokumentacja medyczna, w tym kartoteki pacjentów. Obecnie trwa ich analiza.

Lekarz zakopywała "odpady medyczne"

Jak dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM, poprzednim właścicielem posesji była patomorfolożka. W rozmowie ze śledczymi kobieta tłumaczyła się, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując je na swej posesji. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet, a wcześniej pracowała jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu.

Pogrzeb dziecka nienarodzonego w Polsce jest prawem rodziców, niezależnie od tygodnia ciąży. Rodzice mogą zdecydować o pochówku lub zrzec się tego prawa na rzecz szpitala. Szpital organizuje wtedy godny pochówek (najczęściej zbiorowy), a rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.