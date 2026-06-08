"Muszą natychmiast zaprzestać strzelania". Trump apeluje do Izraela i Iranu

Prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że "Izrael i Iran muszą natychmiast zaprzestać »strzelania«".

W kolejnym wpisie amerykański przywódca ocenił, że "obie strony, Izrael i Iran, dążą do natychmiastowego zawieszenia broni!".

"Ostateczne negocjacje w sprawie »pokoju« trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Blokada pozostanie w mocy i będzie obowiązywać do czasu osiągnięcia »ostatecznego porozumienia«. Sprawy powinny potoczyć się szybko" – dodał Donald Trump.

Wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie

W weekend ponownie wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie. Najpierw Iran zagroził odwetem, jeśli Izrael będzie kontynuować ataki na południowy Liban.

Z kolei w niedzielę wieczorem wojska Iranu ostrzelały cele w Izraelu.

Wówczas Donald Trump ostrzegł, że wojska USA są w gotowości.

W nocy z niedzieli na poniedziałek lotnictwo Izraela przeprowadziło ataki na cele w środkowym i zachodnim Iranie.

Reuters przekazał, że izraelska armia użyła pocisków balistycznych odpalanych z powietrza do ataku na cele w Iranie, do którego doszło w poniedziałek rano. Izrael zaatakował cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie Był to odwet za ostrzelanie Izraela przez Iran pociskami balistycznymi, co z kolei było odpowiedzią na zaatakowanie przez Izrael przedmieść Bejrutu w Libanie.

Zawieszenie broni między Iranem i USA

Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni między Iranem i USA w wojnie, którą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

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