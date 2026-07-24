Prezydent środkowoeuropejskiego państwa zaproszony do Chin

Na zaproszenie przewodniczącego partii, czyli przywódcy Chin, prezydent Słowacji Peter Pellegrini złoży wizytę państwową w Chinach. Termin to 27-29 lipca. Informację przekazał w piątek rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prezydent Pellegrini zaproszony przez Xi Jinpinga

Będzie to pierwsza wizyta Pellegriniego w Chinach od czasu objęcia urzędu prezydenta. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian poinformował, że prezydent Xi przeprowadzi rozmowy z prezydentem Pellegrinim, aby wspólnie opracować plan rozwoju stosunków chińsko-słowackich, a także wymienić poglądy na temat stosunków dwustronnych oraz kwestii międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Z Pellegrinim spotkają się również premier Li Qiang i przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) Zhao Leji.

Słowacja rozwija relacje z Chinami

Chińskie media zwracają uwagę, że Słowacja jest jednym z pierwszych krajów, które uznały i nawiązały stosunki dyplomatyczne z "Nowymi Chinami", a także ważnym partnerem Chin w Europie. Jak podkreślają, Pekin jest zainteresowany w rozwianiu współpracy ze Słowacją, między innymi w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Przywódca Komunistycznej Partii Chin odbył w ostatnim czasie szereg spotkań także z niektórymi głowami państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Pod koniec czerwca w Państwie Środka gościł prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka.

Chińska agencja prasowa Xinhua relacjonuje, że Xi Jinping zapewnił, że Państwo Środka wspiera Białoruś w ochronie jej suwerenności narodowej, niepodległości i integralności terytorialnej oraz w podążaniu ścieżką rozwoju, która odpowiada jej własnym warunkom krajowym.

W tym roku przywódca Chin gościł Donalda Trumpa. 24 września Xi Jinping ma udać się z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych.

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