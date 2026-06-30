Łukaszenka u Xi. Zdecydowane wsparcie Chin dla Białorusi

Przywódca Komunistycznej Partii Chin powiedział, że oba państwa powinny utrzymywać strategiczną komunikację i promować ciągły rozwój dwustronnych stosunków, które już teraz są na wysokim poziomie, aby przynieść większe korzyści obywatelom obu krajów.

Chiny wspierają suwerenność Białorusi

Chińska agencja prasowa Xinhua relacjonuje, że Xi Jinping zapewnił, że Państwo Środka wspiera Białoruś w ochronie jej suwerenności narodowej, niepodległości i integralności terytorialnej oraz w podążaniu ścieżką rozwoju, która odpowiada jej własnym warunkom krajowym. Chiny wyraziły chęć dalszego oferowania, w miarę swoich możliwości, pomocy na rzecz rozwoju Białorusi.

Chiński przywódca oznajmił również, że Chiny i Białoruś są państwami pozostającymi w relacjach przyjacielskich, trwają we wzajemnym zaufaniu i kontynuują wszechstronne partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju i dobrobytu. Zdaniem polityka stosunki dwustronne, które wytrzymały próbę zmieniającego się krajobrazu międzynarodowego, poczyniły w ostatnich latach ogromne postępy i weszły w najlepszy okres w historii.

Xi powiedział, że obie strony cieszą się silnym wzajemnym zaufaniem politycznym, osiągnęły owocne wyniki w zakresie wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, poczyniły konkretne postępy w realizacji kluczowych projektów współpracy i prowadziły owocną koordynację wielostronną. Mówił też między innymi, że Chiny podtrzymują gotowość współpracy z Białorusią w celu zbudowania wspólnoty opartej na czterech głównych inicjatyw globalnych zaproponowanych przez Chiny.

Łukaszenka: Wspólnie promować pokój i stabilność

Prezydent Białorusi także pochwalił współpracę z Chinami jako wszechstronną, praktyczną i pogłębioną, zaznaczając, że stanowi to duże wsparcie gospodarcze dla Białorusi. Łukaszenka stwierdził, że strona białoruska przywiązuje wielką wagę do stosunków z Chinami i oczekuje na wzmocnienie strategicznej komunikacji, rozszerzenie obszarów współpracy i promowanie większego rozwoju więzi dwustronnych.

– Prezydent Xi przedstawił cztery główne inicjatywy globalne mające na celu promowanie politycznego rozwiązania kwestii zapalnych, co wniesie znaczący wkład w pokój, stabilność i dobrobyt na świecie – powiedział Łukaszenka. Dodał, że Białoruś jest gotowa utrzymywać bliską współpracę z Chinami w sprawach międzynarodowych i regionalnych oraz wspólnie promować pokój, rozwój i stabilność na świecie i w regionie.

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