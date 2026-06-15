Oburzające słowa wiceministra. "Zdecydowanie pozostaje w rządzie"

Andrzej Szeptycki z Polski 2050, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego oznajmił w radiu TOK FM, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa –ukraińscy Żołnierze Niezłomni".

Pełczyńska-Nałęcz: Szeptycki "zdecydowanie pozostaje w rządzie"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, powiedziała w poniedziałek w TOK FM, że "wiceminister nauki Andrzej Szeptycki zdecydowanie pozostaje w rządzie".

– Nie będziemy ulegać takiej presji i taka naprawdę oburzającej nagonki, którą wszyscy w rządzie bardzo solidarnie odparli – dodała.

Skandaliczna decyzja Zełenskiego. Straci Order Orła Białego?

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował nadać imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W reakcji na tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na ubiegły poniedziałek, 8 czerwca. Jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

W ubiegły poniedziałek Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X, że "Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

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