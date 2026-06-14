TVP rezygnuje z eksperta. Powodem słowa o UPA

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy Żołnierze Niezłomni".

Słowa wiceministra były przedmiotem dyskusji między dr. Kazimierzem Wóycickim a politykiem Konfederacji Michałem Nieznańskim na antenie TVP Info.

– Ja się panu Michałowi bardzo dziwię jako posłowi Konfederacji, bo Konfederacja silnie pielęgnuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Porównanie Żołnierzy Wyklętych do UPA no nie ulega żadnej wątpliwości z uwagi na współpracę po wojnie – stwierdził ekspert.

Wóycicki powiedział, że młodzi ludzie "nie wiedzą, co to jest walka, są zideologizowani, nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony". – Nie rozumiem kogoś, kto nabijał kobiety na widły. Tak, nie rozumiem. Ma pan rację – odpowiedział Nieznański. Jego słowa spotkały się z oburzeniem historyka, który stwierdził: "Polacy też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu".

Wiceszef TAI do dziennikarzy: Nie zapraszajcie Wóycickiego do żadnych programów

Na Wóycickiego spadła lawina krytyki. W mediach społecznościowych zwracano uwagę, że historyk wystąpił jako ekspert TVP. Na sytuację zareagowała w końcu telewizja publiczna.

Jak ustalił portal Wirtualne Media, wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jan Józefowski, który odpowiada za TVP Info, zwrócił się do dziennikarzy i wydawców, żeby już nie zapraszali Kazimierza Wóycickiego.

Wiceszef TAI miał użyć słów: "do żadnych programów, rozmów w jakiejkolwiek formule".

– Jego zrównanie AK z UPA jest nie tylko historycznym kłamstwem i po prostu głupotą, jest tezą, która budzi mój sprzeciw, jako polskiego dziennikarza – przekazał Jan Józefowski.

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