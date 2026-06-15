Ukraińcy zakładają w Polsce firmy. Nowe dane

Jak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w 2025 roku Ukraińcy założyli w Polsce 31,4 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), co stanowi 12 proc. wszystkich nowych firm zarejestrowanych nad Wisłą. Oznacza to, że coraz częściej nie chcą zarabiać jako pracownicy, ale decydują się na próbę rozkręcenia własnego biznesu.

Ukraińcy zakładają coraz więcej firm

Najwięcej działalności gospodarczych założonych przez obywateli Ukrainy powstało w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Łącznie trzy wymienione województwa stały się miejscem dla ponad połowy wszystkich nowych ukraińskich firm zarejestrowanych w Polsce.

Branżowe media zwracają uwagę, że skala tej aktywności jest wyraźnie większa niż w przypadku polskich przedsiębiorców, którzy w tych samych województwach założyli łącznie 35 proc. wszystkich nowych firm. Największym zainteresowaniem wśród obywateli Ukrainy cieszą się branże budowlana, usługowa oraz związana z telekomunikacją i programowaniem komputerowym. To właśnie te sektory odpowiadają za większość nowych działalności gospodarczych zakładanych przez obywateli z Ukrainy.

Między innymi budowlanka i sektor IT

Dane pokazują, że co do zasady struktura podejmowanych biznesów różni się w zależności od regionu. W województwach wschodnich dominują firmy budowlane, natomiast w Małopolsce silniejszą pozycję mają przedsiębiorstwa związane z nowymi technologiami i IT.

Według analizy PIE, w większości województw przeważają opinie, że wpływ działalności przedsiębiorców z kraju naszego sąsiada na sytuację rynkową w Polsce jest niewielki lub umiarkowany. Raport wskazuje, że być może świadczy to o tym, że ukraińskie firmy w dużej mierze uzupełniają istniejącą ofertę rynkową i odpowiadają na potrzeby sektorów, w których popyt na usługi pozostaje wysoki.

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