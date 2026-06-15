Rzecznik rządu wbija szpilę Nawrockiemu. Tak ocenił wizytę w USA

Prezydent RP został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

W trakcie gali kamery agencji Reutera uchwyciły krótką rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w pobliżu oktagonu. Jak się okazuje, prezydent RP odbył z Trumpem jeszcze jedną krótką rozmowę. Stacja TVN podaje, że rozmowa została zarejestrowana przez kamery i trwała około półtorej minuty.

Prezydent Nawrocki podczas swojej wizyty w USA stwierdził, że polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska bardziej przeszkadza niż pomaga. Zdaniem głowy państwa, premier i wicepremier Radosław Sikorski zniszczyli relacje z Waszyngtonem, a jego zadaniem jest ich naprawa.

Szłapka: To dobrze, że prezydent Nawrocki poleciał do USA

Do wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

– To były urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Karol Nawrocki był zaproszony, to dobrze, że tam pojechał. Zawsze dobrze jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z sojusznikami – powiedział przedstawiciel gabinetu Donalda Tuska.

Adam Szłapka przyznał jednocześnie, że prezydent Karol Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. Jak stwierdził rzecznik rządu, "warto to wykorzystywać". – Warto też pamiętać o tym i warto to panu prezydentowi przypominać, że za granicą obowiązuje zasada: o Polsce mówimy tylko dobrze – powiedział Szłapka.

– Staramy się w czasie briefingów nie krytykować publicznie czy Polski czy rządu – zaznaczył rzecznik rządu. – Prezydent nie trzymał się tej zasady, bo skrytykował premiera i ministra spraw zagranicznych – dodał.

Jak podkreślił Szłapka, "w czasach kiedy na zewnątrz mówiło się źle o Polsce to źle to się dla Polski kończyło". – Być może tutaj prezydentowi jeszcze potrzeba trochę doświadczenia – stwierdził.

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