Rzecznik rządu wbija szpilę Nawrockiemu. Tak ocenił wizytę w USA
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Opinie

Rzecznik rządu wbija szpilę Nawrockiemu. Tak ocenił wizytę w USA

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Adam Szłapka i Karol Nawrocki
Adam Szłapka i Karol Nawrocki Źródło: PAP
Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w USA skrytykował politykę gabinetu Donalda Tuska wobec Waszyngtonu. Na jego słowa zareagował rzecznik rządu Adam Szłapka.

Prezydent RP został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

W trakcie gali kamery agencji Reutera uchwyciły krótką rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w pobliżu oktagonu. Jak się okazuje, prezydent RP odbył z Trumpem jeszcze jedną krótką rozmowę. Stacja TVN podaje, że rozmowa została zarejestrowana przez kamery i trwała około półtorej minuty.

Prezydent Nawrocki podczas swojej wizyty w USA stwierdził, że polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska bardziej przeszkadza niż pomaga. Zdaniem głowy państwa, premier i wicepremier Radosław Sikorski zniszczyli relacje z Waszyngtonem, a jego zadaniem jest ich naprawa.

Szłapka: To dobrze, że prezydent Nawrocki poleciał do USA

Do wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

– To były urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Karol Nawrocki był zaproszony, to dobrze, że tam pojechał. Zawsze dobrze jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z sojusznikami – powiedział przedstawiciel gabinetu Donalda Tuska.

Adam Szłapka przyznał jednocześnie, że prezydent Karol Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. Jak stwierdził rzecznik rządu, "warto to wykorzystywać". – Warto też pamiętać o tym i warto to panu prezydentowi przypominać, że za granicą obowiązuje zasada: o Polsce mówimy tylko dobrze – powiedział Szłapka.

– Staramy się w czasie briefingów nie krytykować publicznie czy Polski czy rządu – zaznaczył rzecznik rządu. – Prezydent nie trzymał się tej zasady, bo skrytykował premiera i ministra spraw zagranicznych – dodał.

Jak podkreślił Szłapka, "w czasach kiedy na zewnątrz mówiło się źle o Polsce to źle to się dla Polski kończyło". – Być może tutaj prezydentowi jeszcze potrzeba trochę doświadczenia – stwierdził.

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Źródło: Polsat News / TVN24, DoRzeczy.pl
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