Nawrocki zaprosi na spotkanie Kosiniaka-Kamysza. Tuż po powrocie z USA

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że "głównym rozmówcą pana prezydenta był prezydent USA".

– Jedną rozmowę, krotką, widzieliście państwo wokół kamery tuż przed jedną z walk, chyba tych końcowych, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa, już wewnątrz, w samym budynku. Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy, kontynuacji polityki zbrojeń, także oczywiście zbliżający się szczyt NATO – mówił.

Nawrocki zaprosi Kosiniaka-Kamysza na spotkanie. Chodzi o żołnierzy USA

Ponadto Marcin Przydacz poinformował, że "po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce".

– Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana. (…) Dziś trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON – przekazał prezydencki minister.

Prezydent Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki na zaproszenie obchodzącego w niedzielę urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, polski przywódca wziął udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

21 maja Donald Trump poinformował w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

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