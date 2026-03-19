"Zapytaj Mentzena!". Nowa inicjatywa lidera Konfederacji

"Podczas spotkań w trakcie kampanii niestety nie było czasu na dłuższe rozmowy. Postanowiłem więc zorganizować zupełnie nową trasę, która temu właśnie będzie poświęcona! Na tych wydarzeniach będziecie mogli zapytać o co tylko chcecie, a ja będę do Waszej dyspozycji. Dlatego jeżeli kiedykolwiek chcieliście zadać mi pytanie, ale nie było ku temu okazji, to gorąco zapraszam na jedno z 18 spotkań w ramach trasy 'Zapytaj Mentzena!'. Do zobaczenia!" – ogłosił Mentzen.

Do wpisu polityk Konfederacji dołączył harmonogram planowanych spotkań, z dokładnymi datami. Pierwsze odbędzie się 21 kwietnia w Częstochowie. Kolejnego dnia Sławomir Mentzen zawita do Nysy.

Sławomir Mentzen w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich uzyskał w pierwszej turze 14,81 proc. głosów, nie dostając się do drugiej tury.

Mentzen premierem? Miller: Nie byłby gorszy od poprzednich

W niedawnej rozmowie z "SE" były premier przyznał, że obsadzenie Sławomira Mentzena w fotelu szefa rządu jest bardzo możliwe. – Nie byłby gorszy od innych premierów – mówi Leszek Miller, jednocześnie zaznaczając: – Ode mnie nikt nie może być lepszy.

– Mentzen powiedział, że nie wyobraża sobie rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, że Kaczyński to jest polityczny gangster, że te rozmowy są praktycznie niemożliwe, bo on wściekle atakował Konfederację. A pan takie rozmowy sobie wyobraża? – zapytał dziennikarz.

Były europoseł KO potwierdził, wskazując, że jego zdaniem takie rozmowy odbyłyby się w przyjaznej atmosferze.

– Kiedy ruszają wybory parlamentarne, to partie muszą zaprezentować jakieś programy. I to jest program na wybory. A kiedy zostaną ogłoszone wyniki wyborów, to powstają programy po wyborach i często te dwa dokumenty różnią się zasadniczo. Zresztą łatwo to uzasadnić, dlatego że partia przed wyborami zachowuje się tak, jakby dysponowała samodzielną większością w Sejmie. A po wyborach, kiedy się okazuje, że nie ma samodzielnej większości musi iść na kompromis z innymi formacjami. I wtedy można wytłumaczyć wszystko – przekonuje Miller.

Były premier uważa, że gospodarcze i podatkowe pomysły Mentzena "trafiają do młodych dlatego, że są proste. Każdy, kto prowadził własną działalność gospodarczą, kiedy dowiaduje się ile ma zapłacić podatku, to przeżywa moment frustracji".

