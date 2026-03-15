"Do Rzeczy” nr 12: Ile Polska zapłaci za tę wojnę

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jarosław Kaczyński musiał postawić na kogoś, kto z jednej strony jest wyraziście prawicowy na tyle, by zatrzymać odpływ wyborców do obu Konfederacji, a jednocześnie który zachował dobre relacje z Mateuszem Morawieckim. Zadaniem Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera jest teraz stworzenie wizerunku PiS zjednoczonego – stwierdza Piotr Semka w tekście “Epoka Czarnka w PiS”.

– Żegnamy Dana Simmonsa – pisarza, dla którego spuścizna literatury Zachodu ważniejsza była od ideologicznych mód literackich – pisze Piotr Gociek w artykule “Człowiek, który wolał Homera”.

– Przez lata media III RP cieszyły się niepodważalnym statusem, w znacznym stopniu decydując o kształcie debaty publicznej. Ostatnie miesiące i lata przyniosły jednak tutaj diametralną zmianę. Rynek medialny stał się zdecentralizowany, nie ma już powrotu do medialnego feudalizmu ze „świata TVN” – zauważa Jan Fiedorczuk w tekście “Świat po TVN”.

– Wydawałoby się, że bydgoski marzec roku 1981 należy do najlepiej opisanych faktów z okresu tzw. solidarnościowego karnawału. Nic bardziej mylnego. Owszem, doskonale znany jest przebieg wydarzeń, ale ich kulisy już dużo mniej – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście “Celowa prowokacja czy prężenie muskułów”.

– Kreml ma w Polsce nowego ambasadora. Nie można jednak mówić o żadnej „dobrej zmianie”. Rosjanie mają o nas gorsze zdanie niż nawet o Ukraińcach. I uważają nas za największych wrogów – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule “Moskwa – Warszawa przegrana sprawa”.

W najnowszym numerze również analiza Adama Wielomskiego: polska bomba atomowa to większe bezpieczeństwo czy zagrożenie?

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 16 marca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.