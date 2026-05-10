Gdzie jest Romanowski? Niepokojące słowa

W niedzielę media podały, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

"Ostatni raz widziałem go 21 kwietnia"

Na Węgrzech przebywał również Marcin Romanowski. Media informują, że mieszkanie wynajmowane do niedawna przez byłego wiceministra sprawiedliwości jest puste. Lokal znajduje się przy ulicy Szilagyi Dezso, położonej naprzeciwko gmachu węgierskiego parlamentu w Budapeszcie.

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawiciel firmy Pd Residence, która wynajmującej mieszkanie, nieruchomość czeka obecnie na nowego mieszkańca.

– Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę – poinformował pracownik Pd Residence.

Węgierskie media podają, że były wiceminister sprawiedliwości mieszkał pod tym adresem od grudnia 2024 roku.

Sikorski: Ziobro i Romanowski prędzej czy później staną przed polskim sędzią

Do sytuacji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego odniósł się w środę na antenie TVP Info wicepremier Radosław Sikorski.

W trakcie audycji szef MSZ przekonywał widzów TVP i prowadzącą Agatę Pawlicką, że były minister sprawiedliwości i jego zastępca prędzej, czy później zostaną schwytani.

– My nie wyślemy jednostki GROM do Budapesztu, ale takich gości, którzy myśleli, że się ukryją, pamięta pani: Falenta w Hiszpanii, tam jakiś inny na Dominikanie... Wyciągałem pirata drogowego z Emiratów. Prędzej czy później trafiają na łono ojczyzny i stają przed polskim sędzią – powiedział Sikorski.

Czytaj też:

Żurek: Jeśli Ziobro jest w USA, wystąpimy o ekstradycjęCzytaj też:

Ziobro w USA. Jest komentarz rzecznika prokuratury