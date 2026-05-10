Ziobro w USA. Jest komentarz rzecznika prokuratury

W niedzielę (10 maja) media podały, że były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Według TVN24, polityk był widziany w sobotę (9 maja) na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości.

Rzecznik prokuratury o pobycie Ziobry w USA

Prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, powiedział portalowi TVP.info, że PK nie ma oficjalnego potwierdzenia informacji o pobycie Ziobry w Stanach.

Zapowiedział, że "zostaną wykorzystane wszelkie możliwości przewidziane przez polskie i międzynarodowe prawo, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty".

Śledczy chcą postawić Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z FS.

Azyl dla polityków PiS na Węgrzech. Zmiana władzy i groźba ekstradycji

W przypadku Romanowskiego wydany został Europejski Nakaz Aresztowania. W sprawie ENA dla Ziobry sąd jeszcze nie podjął decyzji. W grudniu 2024 r. najpierw Romanowski, a następnie Ziobro wyjechali na Węgry, gdzie rząd Viktora Orbana przyznał im azyl polityczny.

W kwietniowych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zwyciężyła partia Tisza. Jej lider Peter Magyar pytany wcześniej, co stanie się z Ziobrą i Romanowskim, jeśli jego ugrupowanie zwycięży i przejmie władzę, zasugerował ekstradycję obu polityków. W sobotę (9 maja) Magyar oficjalnie objął urząd premiera.

