Sikorski: Nie cieszy mnie, że obce trybunały muszą wydawać takie wyroki

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był w środę gościem w wieczornym paśmie TVP Info. Polityk został zapytany m.in. o nakaz wydany Polsce przez ETPCz w sprawie objęcia stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ETPCz zastosował środek tymczasowy.

Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski tłumaczy, że nie dopuszcza czwórki z szóstki wskazanych przez większość sejmową sędziów do orzekania ze względu na brak skuteczności procedury zaprzysiężenia.

Tymczasem ETPCz wydał w tej sprawie zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce, "aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku". Jak dodano, zabezpieczenie udzielone przez ETPCz jest "natychmiast skuteczne i wykonalne".

Sikorski: Mamy w Trybunale cyngla Ziobry

Wicepremier zaatakował prezesa Trybunału Konstytucyjnego i przy okazji ściganego przez prokuraturę pod kierownictwem Waldemara Żurka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

– Mamy w Trybunale cyngla Zbigniewa Ziobry, więc oczywiście on jest wśród tych przetrwalników poprzedniej władzy, która robi wszystko, aby utrudnić rządowi i zwycięskiej koalicji działanie. To jest wszystko oburzające – powiedział Sikorski.

– To, że obce trybunały muszą wydawać takie wyroki, to wcale przecież mnie nie cieszy – zapewnił. Powinniśmy to w naszym polskim gronie rozwiązywać. No ale mamy takich psujów i niestety jest jak jest – dodał.

W trakcie audycji polityk przekonywał widzów TVP i prowadzącą Agatę Pawlicką, że Ziobro i Marcin Romanowski prędzej, czy później zostaną schwytani.

– My nie wyślemy jednostki GROM do Budapesztu, ale takich gości, którzy myśleli, że się ukryją, pamięta pani: Falenta w Hiszpanii, tam jakiś inny na Dominikanie. Wyciągałem pirata drogowego z Emiratów. Prędzej czy później trafiają na łono ojczyzny i stają przed polskim sędzią – powiedział Sikorski.

