Czarnek: Tusk po instrukcje do Berlina, po "rozstrzygnięcia" do Strasburga

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) z siedzibą w Strasburgu nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów wybranych przez większość sejmową, którzy złożyli "ślubowanie" pod nieobecność prezydenta.

Czarnek: U Tuska bez zmian

Swojej radości z tego powodu nie krył premier Donald Tusk. "Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" – napisał szef rządu.

Przemysław Czarnek odpowiedział komentarzem także za pośrednictwem X. "U Tuska bez zmian: po instrukcje do Berlina, po «rozstrzygnięcia» do Strasburga" – napisał poseł PiS.

Wielomski: Kosmopolityczny sąd nie jest organem właściwym do interpretacji polskiej konstytucji

Kolejny nakaz zagranicznego trybunału wobec Polski stał się przyczyną dyskusji na X. Część polityków opozycji czy komentatorów politycznych po raz kolejny zwraca uwagę na problem wtrącania się międzynarodowych instytucji w kolejne obszary funkcjonowania państwa polskiego.

"Z tego co widzę, trybunał w Strasburgu podobnie jak ja uznał, że Prezydent RP ma obowiązek zaprzysiąc wybranych sędziów. Nie rozwiązuje to jednak istoty problemu, że Prezydent tego nie zrobił, więc wybrani nie są sędziami TK. A tak poza tym, to jedynym organem do interpretacji konstytucji w RP jest polski TK, a nie jakiś kosmopolityczny sąd za siedmioma górami i rzekami. Przypomnę, że ten sam sąd w Strasburgu uchylił się od orzeczenia, czy zamach stanu w Rumunii był legalny po wygranej pierwszej turze przez Georgescu" – napisał publicysta.

"Słowem, wiarygodność i bezstronność tej instytucji jest zerowa i należy jej wyroki bojkotować dla samej zasady" – podsumował.

