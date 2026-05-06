Trybunał w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów TK do pracy

Wniosek do trybunału w Strasburgu złożyła grupa sędziów wybranych w marcu przez Sejm, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Spór dotyczy m.in. skuteczności złożonego przez nich ślubowania oraz braku uznania ich statusu przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

W środę (6 maja) ETPCz wydał w tej sprawie zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce, "aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku".

Jak dodano, zabezpieczenie udzielone przez ETPCz jest "natychmiast skuteczne i wykonalne".

"Ślubowanie" sędziów TK w Sejmie. Prezydent nieobecny

Sprawa ma związek ze statusem nowych sędziów po złożeniu "ślubowania" w Sejmie. Prezes Święczkowski nie dopuszcza części z nich do orzekania, oczekując na decyzję TK w sprawie skuteczności procedury zaprzysiężenia.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów.

Pozostała czwórka, wobec braku odpowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego na zapytania o termin odebrania od nich przysięgi, zdecydowała się złożyć "przyrzeczenie" w Sali Kolumnowej Sejmu, używając formuły "ślubuję wobec prezydenta", którego na uroczystości nie było.

W ceremonii uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, byli prezesi TK (Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll) oraz notariusz.

Nawrocki odebrał przyrzeczenie tylko od dwójki sędziów

"Przysięgę" w Sejmie złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Bentkowska i Szostek ślubowali wcześniej w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Nawrockiego.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki informował w kwietniu, że prezydent nie uznaje wydarzeń w Sejmie za prawomocne ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował również o skierowaniu do TK wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

W Prokuraturze Krajowej od kilku tygodni trwa śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

