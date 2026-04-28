Nowi sędziowie TK nie składają broni. "Domagamy się, żądamy"

Domagamy się, żądamy, składamy różne pisma – mówił w TOK FM Krystian Markiewicz, jeden z sędziów niedopuszczonych do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Według Markiewicza, działania grupy sędziów mają doprowadzić – zarówno na drodze krajowej, jak i międzynarodowej – do umożliwienia im zasiadania w składach orzekających. Argumentują, że brak dopuszczenia ich do pracy oznacza niewykonywanie obowiązków przez kierownictwo Trybunału.

Spór dotyczy statusu nowych sędziów po złożeniu "ślubowania" w Sejmie. Prezes Święczkowski nie dopuszcza części z nich do orzekania, oczekując na decyzję TK w sprawie skuteczności procedury zaprzysiężenia.

"Ślubowanie" sędziów TK. Prezydent nieobecny

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów.

Pozostała czwórka, wobec braku odpowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego na zapytania o termin odebrania od nich przysięgi, zdecydowała się złożyć "przyrzeczenie" w Sali Kolumnowej Sejmu, używając formuły "ślubuję wobec prezydenta", którego na uroczystości nie było.

W ceremonii uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, byli prezesi TK (Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll) oraz notariusz.

Nawrocki odebrał przyrzeczenie tylko od dwójki sędziów

"Przysięgę" złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Bentkowska i Szostek złożyli ślubowali wcześniej w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Nawrockiego.

Wszyscy sędziowie deklarują, że traktują się jako osoby już powołane na urząd i podejmują działania właściwe dla pełnienia funkcji, w tym składają wymagane oświadczenia i stawiają się w siedzibie Trybunału.

Jednocześnie wskazują, że dotychczasowe próby uzyskania odpowiedzi ze strony władz – w tym kierowane pisma – pozostają bez reakcji.

W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

