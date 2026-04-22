Prokuratura wszczyna śledztwo ws. Trybunału Konstytucyjnego

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

W komunikacie rzecznik Prokuratura Generalnego Anna Adamiak informuje, że przedmiotem postępowania objęto zachowania polegające na: "ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r., poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 231 § 1 kk".

Drugi wątek, który ma zbadać śledztwo, to "niedopełnienie obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce, a także złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 218 § 1a kk w zw. z art. 11 § 2 kk".

Wcześniej polecenia wydał Żurek

PK informuje, że "podstawą wszczęcia postępowania było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z dnia 13 kwietnia 2026 r., wydanym na podstawie przysługującej mu kompetencji ustawowej, oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka".

W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co – zgodnie z art. 303 k.p.k. – uzasadnia wszczęcie postępowania. Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania – podano w komunikacie.

Polaków zapytano o Trybunał Konstytucyjny. Wyniki sondażuCzytaj też:

"Drżę z niepewności". Prezes TK: Różne rzeczy mogą się zdarzyć