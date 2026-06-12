Sakiewicz: Policja wezwała moją asystentkę w sprawie przeciwko niej

Dziennikarz, redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasza Sakiewicz opublikował na platformie X zaskakujący wpis. Chodzi o jego asystentkę, która została skuta w kajdanki, gdy w jego mieszkaniu zjawiła się policja. Doszło wówczas do jednego z licznych fałszywych zawiadomień wymierzonych w dziennikarzy Telewizji Republika.

"Przed chwilą policja wezwała moją asystentkę w sprawie przeciwko niej, w związku z tym, że będąc skuta kajdankami nie pokazała im dowodu. Nawet komuniści nie byli takim idiotami. Zaraz wrócą dowcipy o milicjantach…" – czytamy.

Śledztwo ws. interwencji policji

2 czerwca 2026 r. prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, który zjawili się w 15 maja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza w Warszawie.

"Według ustaleń prokuratury, funkcjonariusze Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II mieli nieuprawnienie wejść do mieszkania Tomasza Sakiewicza i przeprowadzić jego lustrację w związku z podejrzeniem obecności osoby zamierzającej popełnić samobójstwo. Działania te zostały zakwalifikowane jako możliwe przekroczenie uprawnień, co stanowi czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego" – czytamy.

Jednym z wątków śledztwa jest zatrzymanie innej osoby w ramach interwencji. Prokuratura sprawdzi, czy "funkcjonariusz policji bezprawnie zatrzymał pokrzywdzoną, zakładając jej kajdanki bez wcześniejszego wezwania do zachowania zgodnego z prawem oraz bez uprzedzenia o zamiarze użycia środków przymusu bezpośredniego".

Czytaj też:

Koalicja obroniła Kierwińskiego. "Im dłużej jest ministrem, tym Polska jest bardziej zagrożona"Czytaj też:

Dziennikarz ostrzega duże media. "Wykwity demokracji walczącej"