"Hucpa, błazenada". Nawrocki podejmie kroki w sprawie "ślubowania" w Sejmie

– To znaczy, czy możliwe było przeprowadzenie tej hucpy, błazenady, która odbyła się w Sejmie i nazwanie tego ślubowaniem – mówił Zbigniew Bogucki w Telewizji Republika.

Dodał, że prezydent Karol Nawrocki ma "absolutną świadomość, że tego nie można zrobić".

Ale prezydent – jak mówił Zbigniew Bogucki – "jest państwowcem i idzie drogą Konstytucji".

Szef Kancelarii Prezydenta RP zapytany o decyzję, jaką podejmie prezydent, jeżeli w wyniku orzeczenia okaże się, że ślubowanie czworga osób wybranych przez Sejm na sędziów TK, odbyło się niezgodnie z konstytucją, odpowiedział, że w tej sprawie należy poczekać na orzeczenie, choć tu dochodzi kwestia "nieskazitelności charakteru".

– Te osoby wybrały ścieżkę niezgodną z prawem – mówił.

Zauważył, że część z tych sędziów "bardzo mocno zaangażowana politycznie" i "jest pewien poziom śmieszności, który ci sędziowie (…) przekroczyli".

– Myślę, że prezydent nigdy nie brał udział w błazenadach, bo tu kabaret to jest zbyt łagodne słowo – powiedział.

"Ślubowanie" wybranych na sędziów TK w Sejmie

9 kwietnia w Sejmie doszło do "ślubowania" czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Ślubowanie" w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny w Sejmie, stąd ślubowanie nie zostało złożone wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Czytaj też:

"Ślubowanie" sędziów TK w Sejmie. Prezydent zabiera głosCzytaj też:

Święczkowski napisał do Tuska. "Ponawiam żądanie"