"Ślubowanie" sędziów TK w Sejmie. Prezydent zabiera głos

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki prezydent nie odebrał przyrzeczenia.

Nawrocki o "ślubowaniu" sędziów w Sejmie: Wszystko w rękach TK

– Nie wiem, co ma zrobić dzisiaj prezydent, jeśli sędziowie nie czekając (...) na wyznaczony termin u prezydenta, żeby podjąć swoje funkcje, zaprzysięgli przed notariuszem w polskim Sejmie. Nie mam takiej wiedzy – mówił Nawrocki w piątek (17 kwietnia) w Kanale Zero.

– Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest tam teraz jedenastu sędziów – dodał, odnosząc się do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

– Jeśli TK uzna, że prezydent, mimo tego, że sędziowie przysięgali przed notariuszem w polskim Sejmie muszą zostać jeszcze raz zaproszeni przez prezydenta i będą zaprzysięgać, to ja to zrobię. Jeśli TK uzna, że to, co wydarzyło się w Sejmie jest jednoznaczne z odmową złożenia zaprzysiężenia przed prezydentem Polki, to tego nie zrobię – oświadczył.

Powtórzył, że "wszystko w rękach Trybunału, który może funkcjonować".

