Święczkowski napisał do Tuska. "Ponawiam żądanie"

Bogdan Święczkowski przedstawił stanowisko wedle którego, zaniechanie administracji rządowej w tym zakresie negatywnie wpływa na sytuację prawną, życiową i materialną tysięcy osób. Podjęcie działania przez premiera jest zatem istotne ze względu na szacunek dla praworządności i państwa prawa, a także samych obywateli, wskazał.

Apel prezesa TK do premiera Tuska

Prezes TK podkreślił, że z satysfakcją przyjmuje, że większość parlamentarna doprowadziła w myśl jego apeli do uzupełnienia składu Trybunału Konstytucyjnego o dwoje nowo zaprzysiężonych sędziów.

"Szczególną uwagę zwraca fakt, Że w sejmowym głosowaniu nad ich wyborem brał udział także Pan Premier. Traktuję to jako wyraz należnego szacunku i uznania dla roli Trybunału w systemie konstytucyjnych organów państwa oraz w ochronie praw i wolności obywateli" – czytamy w komunikacie.

Dalej czytamy: "Wybierając sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, Sejm potwierdził, ze wbrew jego własnej uchwale Z marca 2024 r. i uchwale Rady Ministrów z grudnia 2024 r. Trybunał jest organem, który nieprzerwanie działa na rzecz praworządności oraz ochrony obywatelskich praw i wolności. Dwoje sędziów, Pani dr Magdalena Bentkowska i Pan dr hab. Dariusz Szostek, którzy w myśl art. 4 ustawy z 30 listopada2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, objęli już swoje obowiązki".

Tu Święczkowski nawiązuje do działania prezydenta Karola Nawrockiego, który zaprosił do Pałacu Prezydenckiego dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK – Dariusza Szostka i Magdalenę Bentkowską, którzy złożyli ślubowanie wobec głowy państwa.

Żądanie opublikowania 67 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

W dalszej części pisma prawnik przeszedł do istoty poruszonego zagadnienia. "Z tym większym naciskiem ponawiam więc wielokrotnie formułowane żądanie natychmiastowego opublikowania 67 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w latach 2024-2026. Dotyczą one fundamentalnych spraw dla obywateli i państwa, a ich ignorowanie godzi w ich interesy. Nie widzę podstaw do obstrukcji w publikowaniu i respektowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP mają one moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne od chwili ich ogłoszenia na sali rozpraw" – napisał.

Święczkowski wyraził stanowisko, że dla podległej szefowi rządu administracji rządowej i nadzorowanych przez niego instytucji i zaniechanie publikacji wyroków służy jako pretekst, aby je ignorować ze szkodą dla obywateli. "Przykładem pozostaje orzeczenie Trybunału z 4 częrwca2024 r. w sprawie o sygn. SK 140/20' którego konsekwencją powinna być, wypłata rekompensat i podwyżka świadczeń dla ok. 200 tys. emerytów. Równie ważny ze względów społecznych jest wyrok z 4 grudnia 2025 r. w sprawie o sygn. SK 5Ol22 dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Podobnie chroniące prawo własności orzeczenie z 2 grudnia 2025 r. w sprawie o sygn. P 10/16 odnoszące się do bezumownego, a w konsekwencji bezpłatnego korzystania z prywatnych nieruchom ości przez przedsiębiorstwa przesyłowe i Skarb Państwa" – wskazał.

Prawnik podsumowuje: "Dlatego jeszcze raz wzywam do publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wymaga tego szacunek dla praworządności i państwa prawa, a także samych obywateli, Pańskie zaniechanie negatywnie wpływa na sytuację prawną i życiową i materialną tysięcy osób".

