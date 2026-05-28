Zmiany w najmie krótkoterminowym. Jest głos z resortu

Wiceszef resortu zapowiedział w czwartek na antenie Radia Zet, że strona rządowa za trzy tygodnie będzie gotowa do rozpoczęcia debaty w Sejmie w tej sprawie.

– Jestem bardzo spokojny o debatę, bo nawet w wystąpieniach opozycji widać, było zrozumienie dla pewnych kwestii, które myśmy przebadali i widać, że mogę doprowadzić do zgody w parlamencie bardzo szerokiej co do tych zapisów o najmie krótkoterminowym – podkreślił Raś.

Jak wyjaśnił, "samorządy chcą mieć prawo – z nimi porozumieliśmy się co do tego – żeby nadmierny najem krótkoterminowy eliminować i takie prawo dostają po kilku latach vacatio legis".

Raś: Dajemy prawo do ograniczania najmu krótkoterminowego samorządom

W sprawie pojawiły się dwa projekty – jeden Polski 2050 i drugi rządowy. Ireneusz Raś, odnosząc się do kwestii uzyskania zgody sąsiadów na krótkoterminowy wynajem mieszkania, powiedział: "To jest wersja dojrzała projektu, jaki my przedstawiamy". – Patrząc na to zjawisko w całej UE, które uregulować mamy przecież z racji przepisów UE, jest to zjawisko, które uzupełnia bazę noclegową, która pozwala nam zdobywać to ważne miejsce turystyki w gospodarce – stwierdził wiceminister sportu i turystyki.

Jednocześnie Raś przyznał, że "60 procent osób korzystających z najmu krótkoterminowego to są rodziny polskie, wielodzietne". – Powiem tak: nie stać polskich rodzin. W popularnych destynacjach turystycznych w Polsce, Sopot, Gdańsk, Kraków, Zakopane, rodziny udając się tam korzystają właśnie z popularnych platform rezerwacyjnych i wynajmują mieszkania – zauważył.

– Wiemy, jak wyglądają różne zakłócenia w budynkach wielorodzinnych, dla osób tam mieszkających. One były, będą i to jest jakiś tam margines. Podobnie w tym najmniej krótkoterminowym czy jak będziemy nazywać to w naszej ustawie o usłudze hotelarskiej, będzie dochodzić – podkreślił prezes Centrum dla Polski.

– My dajemy prawo strefowania, czyli ograniczenia tego najmu krótkoterminowego samorządom i dajemy prawo wnioskowania o kontrolę wspólnotom i spółdzielniom – tłumaczył Ireneusz Raś. – Dotykamy interesów przedsiębiorców, jednych, drugich, trzecich, właścicieli mieszkań, również sąsiadów i wszystkim im dajemy prawo do tego, żeby to porządkować, a nie wprowadzić jeszcze większy zamęt – dodał.

Czytaj też:

Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Sprawdź terminyCzytaj też:

Władza chce ograniczyć najem krótkoterminowy. W planie między innymi rejestr mieszkań