"Wicekanclerz Niemiec". Czarnek wbił szpilę Tuskowi

W piątek Pentagon poinformował o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. żołnierzy USA. Operacja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Szef polskiego rządu Donald Tusk wypowiedział się na temat ewentualnego przesunięcia części wojsk amerykańskich z Niemiec do naszego kraju, zdecydowanie się temu sprzeciwiając. – Sprawa jest delikatna. (...) W przestrzeni publicznej pojawiały się zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, Włoch, Hiszpanii. Chyba nie powinniśmy jako państwo "podbierać". Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi – oznajmił premier. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim – oświadczył stanowczo.

– Nie można być bardziej proamerykańskim, niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą i Stanami Zjednoczonymi – przekonywał Tusk.

Czarnek o Tusku: Stawia się w roli wicekanclerza Niemiec

Wypowiedź premiera jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. "Polska potrzebuje premiera, który myśli o naszym bezpieczeństwie, a nie stawia się w roli wicekanclerza Niemiec" – napisał we wtorek na platformie X Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat tej partii na premiera.

Wcześniej głos w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa? To »podbieranie« żołnierzy? Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz" – ocenił. "Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć" – podkreślił.

