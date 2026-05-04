Były prezydent: Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski

Stany Zjednoczone zdecydowały, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofają ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. "Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

W drodze na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbywa się w Armenii, premier Donald Tusk został zapytany o to, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec mogą trafić na wschodnią flankę NATO. – Sprawa jest delikatna. (...) W przestrzeni publicznej pojawiały się zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, Włoch, Hiszpanii. Chyba nie powinniśmy jako państwo "podbierać". Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi – powiedział.

Następnie szef polskiego rządu jednoznacznie zadeklarował, że nie zgodzi się, aby żołnierze USA zostali przesunięci z Niemiec do Polski. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim – oświadczył.

Jednocześnie Tusk przekonywał, że "od zawsze" jest "proamerykański". – Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą i Stanami Zjednoczonymi – mówił. – My potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy, tak czy inaczej, polskiemu bezpieczeństwu – dodał.

Duda: Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa

"Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?" – skomentował za pośrednictwem platformy X były prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej do słów Tuska odniósł się m.in. były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. "Donald Tusk właśnie stwierdził, że nie powinniśmy zabiegać o to, aby wycofywani z Niemiec żołnierze USA trafili do Polski. Powołuje się na »solidarność europejską«. Szkoda, że Niemcy nie stosowali tej solidarności przy umowie z Mercosur, ETSie czy pakcie migracyjnym" – napisał.

