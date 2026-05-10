Papież Leon XIV i problem mszy trydenckiej. Czy chodzi tylko o wrażliwość i ceremoniał?

Nie wiadomo bowiem, na ile mamy do czynienia z nowym podejściem, a na ile owe doniesienia są projekcją marzeń i tęsknot konserwatywnych katolików. Owszem, w wypowiedziach papieskich pojawia się pewna zmiana tonu, jednak poza dosyć ogólnikowym stwierdzeniem, że Leon bada sprawę, żaden przełom nie nastąpił.

Z tego punktu widzenia warto przypomnieć dwie papieskie wypowiedzi. Pierwsza pochodzi z listopada 2025 roku. Wówczas to nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, abp Miguel Maury Buendía, poinformował biskupów z tego kraju, że „papież Leon XIV nie zamierza znieść ograniczeń papieża Franciszka dotyczących odprawiania tradycyjnej Mszy łacińskiej (tzw. trydenckiej), ale udzieli dwuletnich dyspens biskupom, którzy o to poproszą”. A więc nie ogólne rozwiązanie, ale dyspensa, czyli wyjątek od reguły. Nie jest to zresztą niczym nowym. 14 listopada w rozmowie z agencją Catholic News Service ks. Enda Murphy, jeden z urzędników dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, tłumaczył: „Jest to jedynie powtórzenie praktyki Dykasterii od momentu wejścia w życie motu proprio [„Traditionis custodes”]”. Ten właśnie dokument Franciszka w drastyczny sposób ograniczył prawo księży do sprawowania liturgii w rycie klasycznym. Wniosek: nic się nie zmienia co do zasady. Być może niektórzy biskupi, jeśli uznają to za stosowne, będą mogli liczyć na papieską zgodę. A jeśli nie uznają? To zmiany nie będzie.

Druga wypowiedź, pochodzi z kwietnia tego roku, a więc raptem sprzed kilku tygodni i odnosi się do sytuacji we Francji. Cytuję za vaticannews.com: „W przekazanym za pośrednictwem kard. Parolina przesłaniu [do biskupów francuskich] Leon XIV, zwracając uwagę na rozwój wspólnot sprawujących dawną liturgię, prosił biskupów o uszanowanie różnych wrażliwości i poszukiwanie „konkretnych rozwiązań, które pozwolą hojnie włączyć osoby szczerze przywiązane do Vetus Ordo, z poszanowaniem wytycznych Soboru”. Episkopat Francji zajął się tym na swej ostatniej sesji plenarnej.