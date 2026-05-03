„Do Rzeczy” nr 19: Osaczeni w Budapeszcie. Jak Tusk i Żurek próbują dopaść Ziobrę i Romanowskiego 

– Mateusz Morawiecki ma zwartą drużynę, a jego przeciwnicy w PiS wciąż nie dojrzeli do jakiegoś, choćby szczątkowego skoordynowania działań. Nawyk uznawania, że nad całością spraw panuje Jarosław Kaczyński i samemu trzeba tylko uważnie wysłuchiwać poleceń z Nowogrodzkiej, już na starcie znacznie osłabia wszystkich tych, którzy nie zgromadzili się pod sztandarem Morawieckiego – pisze Piotr Semka w tekście “PiS w epoce »dwóch płuc«”.

– „Diabeł ubiera się u Prady 2” gra na nostalgii, ale w odróżnieniu od przeboju z 2006 r. jest bardziej opowieścią o mediach niż o świecie mody – zauważa Piotr Gociek w artykule “Moda na sukces”.

– Reset stosunków z Rosją może być elementem realnego wybijania się Polski na suwerenność, jeśli będzie częścią szerszego założenia. Polska i Rosja mogą jednak współistnieć i nie stoi temu na przeszkodzie polityka Kremla na Ukrainie. W myśl wielowektorowości Warszawa musi otworzyć się przy tym na współpracę z Chinami czy też z krajami muzułmańskimi – stwierdza Marcin Skalski w tekście “Reset z Rosją. Czy Polska stoi przed szansą?”.

– Lider endecji uważał, że żądanie autonomii Królestwa Polskiego jest nierealne. Natomiast traktował je jako potrzebną manifestację w walce przeciw polityce rządu rosyjskiego. I dopowiadał, że „trybuna petersburska była raczej drogą do wprowadzenia sprawy polskiej na nowo na teren międzynarodowy – pisze Lech Mażewski w artykule “Dmowski kontra carat”.

– Utopijna, socjalistyczna wizja świata jest zagrożona przez decyzję jednego człowieka – prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ambasador USA przy ONZ, Mike Waltz, poinformował na portalu X, że państwo, które reprezentuje, kończy z czekami in blanco i nieograniczonym finansowaniem dla tej organizacji – zauważa Mariusz Jagóra w tekście “Trump zamknie ONZ?”

W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk o wzlocie i upadku Chiary Ferragni.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 4 maja 2026 r.

