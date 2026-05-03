"Nie ma alternatywy". Tusk zabrał głos

Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Jak podaje Polsat News, na spotkanie zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego.

Pierwszy raz w historii w forum EWP bierze udział kraj spoza Europy. Jest to Kanada, którą reprezentuje premier Mark Carney.

Wśród zaplanowanych tematów są takie zagadnienia jak kwestia bezpieczeństwa Europy, również w kontekście gospodarki i energetyki, a także wzmacnianie odporności demokracji.

Tusk: Potrzebujemy się nawzajem

Do spotkania odniósł się na portalu X premier Donald Tusk.

"Dzisiejszy Szczyt EPC w Erywaniu powinien wysłać wyraźny sygnał, że transatlantyckie więzi i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem. I że nie ma na to alternatywy" – napisał szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, "potrzebujemy się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej". "Nasi sojusznicy mogą zawsze liczyć na Polskę" – dodał.

Niepokojące zapowiedzi Trumpa. Strach w Europie

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek podwyższenie ceł na towary z UE. Chodzi o samochody ciężarowe i osobowe importowane. Stawka wzrośnie do 25 procent.

Nowa opłata będzie obowiązywać już od przyszłego tygodnia. Dotychczasowa wynosiła 15 procent, ale Donald Trump zarzucił Brukseli, że nie przestrzega zawartej wcześniej umowy. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów.

Trump został w sobotę zapytany również o powód swojej decyzji dotyczącej wycofania z Niemiec pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy. Z jego odpowiedzi wynika, że liczba ta ma zostać zmniejszona jeszcze bardziej.

– Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż pięć tysięcy – oświadczył Donald Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami. Amerykański prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.

