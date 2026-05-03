Niemcy w strachu. Biznes obawia się wojny handlowej

Amerykański przywódca ogłosił w piątek, że zamierza podnieść cła na samochody ciężarowe i osobowe importowane z Unii Europejskiej do USA do 25 procent. Nowa stawka będzie obowiązywać już od przyszłego tygodnia. Dotychczasowa wynosiła 15 procent, ale Donald Trump zarzucił Brukseli, że nie przestrzega zawartej wcześniej umowy. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów.

Instytut ostrzega przed nową wojną handlową z USA

Jak podaje Deutsche Welle, Monachijski Instytut Badań nad Gospodarką Ifo ostrzega przed nową wojną handlową między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem instytucji, taki wariant grozi w sytuacji, w której Bruksela – w odpowiedzi na zapowiedzi nowych ceł Trumpa – zareagowałaby cłami na produkty amerykańskie.

"Nowe cła Trumpa stanowią kolejne ogromne wyzwanie dla transatlantyckich stosunków gospodarczych i zagrażają im nie tylko w odniesieniu do przemysłu motoryzacyjnego" – przekazano w oświadczeniu Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI).

Jak czytamy, "umowa handlowa między UE a USA musi być przestrzegana przez obie strony, w tym również przez UE".

Trump sabotuje porozumienie z UE?

Związek zwraca uwagę, że chociaż strona amerykańska "poprzez coraz to nowe prowokacje podważa wzajemne zaufanie", dalsze odkładanie realizacji porozumień nie jest możliwe. BDI podkreśla, że w obecnej sytuacji należy zapobiegać dalszej eskalacji.

Volker Treier, dyrektor ds. handlu zagranicznego Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK) – cytowany przez Deutsche Welle – podkreśla, że cła ogłoszone przez Donalda Trumpa stanowią kolejną i niepotrzebną formę eskalacji transatlantyckiego konfliktu handlowego. Jego zdaniem, w momencie gdy UE pracuje nad realizacją umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, najnowsze stanowisko Białego Domu stoi na przeszkodzie tego procesu.

Czytaj też:

"Niedopuszczalne". Europejski polityk krytykuje nową zapowiedź TrumpaCzytaj też:

Trump podniesie cła. Sikorski: To nie jest dobra wiadomość