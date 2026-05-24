Kolacja ze zdrajcą

Minęło już lat 11, odkąd Soderbergh ogłosił przejście w stan spoczynku. Jak na emeryta poczyna sobie całkiem żwawo, kręci dwa–trzy filmy rocznie. Jeszcze więcej produkuje.
Jako reżyser ma w sobie coś z impresjonisty: dąży do uzyskania pożądanego celu najprostszą drogą, wprawiając w konfuzję widzów przywykłych do dzieł wymuskanych. Boi się przekroczyć budżet, z natury jest stachanowcem, a może traci zainteresowanie własnym dzieckiem, zanim ono się urodzi (są tacy ojcowie)? Nazwanie „Szpiegów” eksperymentem byłoby jednak krzywdzące. Rzecz przypomina raczej czwartkowe spektakle teatru sensacji z czasów świetności TVP.
