Super-noir

Znacie? To posłuchajcie: był kiedyś sobie pewien zmęczony życiem prywatny detektyw, który zbyt często zaglądał do kieliszka. Do jego biura rzadko zaglądali klienci, a rachunek za telefon ostatni raz zapłacił zeszłej zimy. Miał sekretarkę, której nie miał z czego płacić, przeszłość, której nie chciał wspominać, i żadnych widoków na przyszłość. Było to w Nowym Jorku, było to w czasach wielkiej depresji. Na ulicach ludzie ustawiali się w kolejkach po darmową zupę, burmistrz walczył o reelekcję hasłem zniesienia prohibicji, a dolary z podziemnego handlu wódką szerokim strumieniem płynęły do kieszeni króla półświatka.