Idę pod prąd i rekomenduję dziś coś o piłce, ale nie opowieści o wybitnych trenerach, popularnych klubach, wielkich gwiazdach czy tej lub innej reprezentacji albo tych czy innych mistrzostwach świata. Zamiast męczyć się przed telewizorem podczas meczów Polska – Ukraina, włączyłem sobie w Netflixie film „Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones” i z przyjemnością wróciłem do czasów, kiedy futbol był męską grą normalnych ludzi, a nie wielkim spektaklem graniczącym niekiedy z cyrkiem.