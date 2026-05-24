Macron zadzwonił do Łukaszenki. Pierwsza rozmowa od lat

Jak przekazała państwowa agencja informacyjna BelTA, w niedzielę doszło do rozmowy telefonicznej Emmanuela Macrona z Aleksandrem Łukaszenką.

"Głowy państw omawiały problemy regionalne, a w szczególności stosunki Białorusi z UE i Francją” – zauważono w komunikacie. Agencja pokreśliła, że inicjatywa rozmowy wyszła od francuskiego prezydenta.

Tymczasem francuskie media wskazują, że celem rozmowy było przekazanie Łukaszence ostrzeżenia, aby nie włączał się w wojnę z Ukrainą. Agencja AFP podaje, że Macron "podkreślił ryzyko, jakie dla Białorusi niesie wciągnięcie się w agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie".

Dzisiejsza rozmowa między politykami była pierwszą od lutego 2022 roku, czyli inwazji Rosji na Ukrainę.

Białoruś wejdzie do wojny?

Niedawno Białoruś rozpoczęła testowe manewry związane z wykorzystaniem broni jądrowej. Ćwiczenia nuklearne są prowadzone we współpracy z Rosją. Resort obrony Białorusi wskazał, że celem ćwiczeń jest zwiększenie gotowości białoruskiej armii do użycia broni jądrowej i wsparcia nuklearnego, a także podniesienie poziomu wyszkolenia kadr oraz sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu bojowego i specjalistycznego do realizacji zadań.

Strona ukraińska twierdzi, że prawdziwym celem jest weście Białorusi do wojny. Portal glavcom.ua opublikował mapę przedstawiającą terytorium Białorusi z nałożonymi strefami ograniczeń wstępu do lasów. 12 z 19 rejonów objętych restrykcjami, to obszary bezpośrednio przygraniczne (Polska, Ukraina, Litwa). Na grafice wyznaczono dwa potencjalne kierunki działań militarnych prowadzonych z tych obszarów. Pierwszy to kierunek ukraiński, podzielony na dwa podwarianty oraz rówieński. Drugim kierunkiem jest wektor zachodni, który wskazuje Przesmyk Suwalski jako cel uderzenia mającego połączyć Białoruś z obwodem królewieckim.

