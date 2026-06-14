Artystyczny kicz Pawlikowskiego
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Opinie
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Artystyczny kicz Pawlikowskiego

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Kadr z filmu „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego
Kadr z filmu „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego Źródło: ISBnews / Materiały pras.
„Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego – nagroda za reżyserię w Cannes. No i co z tego? Efektowny formalnie film jest pusty w środku

Rok 1949, Tomasz Mann powraca do Niemiec. Władze Frankfurtu nad Menem witają go z honorami, tłum zbiera się pod hotelem, a dziennikarze wyczekują konferencji prasowej. Noblista przybył świętować 200. rocznicę urodzin Goethego; ku konfuzji i niechęci części opinii publicznej czyni to po obu stronach żelaznej kurtyny – z Frankfurtu wyrusza do Weimaru leżącego w okupowanej przez Sowietów części kraju. Jak wyjaśnia Mann, geniusz Goethego powinien być doceniony bez względu na granice.

Zanim wyruszymy jednak w tę drogę, oglądamy sceny zupełnie innego rodzaju. W hotelowym pokoju mężczyzna prowadzi telefoniczną rozmowę. Wyznaje, że w nic już nie wierzy: ani w kulturę, ani w literaturę. To Klaus Mann, syn Tomasza, dziś najbardziej pamiętany z powieści „Mefisto”. Po drugiej stronie połączenia Erika, córka Tomasza Manna, która namawia brata, by dołączył do niej i do ojca w Niemczech.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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