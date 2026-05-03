NATO się rozpada? Burza w studiu

Premier zamieścił swój wpis w języku angielskim na platformie X.

"Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend" – stwierdził szef rządu.

Wpis Donalda Tuska pojawił się niedługo po tym, jak Pentagon zdecydował o wycofaniu około pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Decyzja Trumpa. "Powinniśmy się martwić"

Do słów premiera odnieśli się w niedzielę polscy politycy goszczący w programie Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News.

– Nie ma lepszej wiadomości z punktu widzenia Rosji niż podkopywanie wiarygodności Sojuszu – stwierdził poseł PiS Radosław Fogiel.

Zupełnie inne zdanie w tej kwestii zaprezentował Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. – To Donald Trump podejmuje kontrowersyjne decyzje i jest za nie krytykowany – także w USA, przez polityków Partii Republikańskiej. Wycofanie wojsk z Niemiec osłabiłoby nie tylko NATO, ale i pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie – również w kontekście działań w Afryce czy Azji – podkreślił.

Politycy skomentowali również wspomnianą Trumpa o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. – Powinniśmy się martwić. Reakcje Donalda Trumpa są nadmiarowe i wynikają z napięć z europejskimi liderami, m.in. Pedro Sánchezem, kanclerzem Niemiec czy premier Giorgią Meloni – powiedział poseł Lewicy Andrzej Szejna. – Nie powinniśmy się cieszyć, nawet jeśli część wojsk trafiłaby do Polski. Oporność i bezpieczeństwo NATO to jest jej wschodnia flanka i południowa flanka NATO. Pamiętajmy, że w przypadku konfliktu z Rosją, a przecież do takiego konfliktu się przygotowujemy, to Rosja musi dokonać uderzenia nie tylko na kraje bałtyckie, na Polskę, ale na wszystkie inne kraje, ponieważ będzie się spodziewać odpowiedzi całego NATO – mówił parlamentarzysta.

Zdaniem Michała Urbaniaka z Konfederacji, scenariusz, w którym amerykańscy żołnierze zostaną przesunięci do Polski, jest możliwy. – Wiemy, że Trump jako polityk w ostatnich czasach gra w sposób nieprzewidywalny, mówiąc delikatnie. I wcale nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka tygodni okazało się, że to jednak był blef i nikt nie będzie nic wycofywał – ocenił.

Czy to już koniec NATO?

Bogdan Rymanowski zapytał swoich rozmówców, czy to oznacza, że NATO się rozpada.

– Oczywiście, że nie. Trzeba podchodzić spokojnie do wypowiedzi Donalda Trumpa – podobne zapowiedzi już wcześniej się nie sprawdzały. NATO pozostaje stabilnym sojuszem i gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Niektórzy wieszczyli nawet wyjście USA z NATO, a skończyło się na tym, że wymusił większe wydatki na obronność – podkreślił Radosław Fogiel.

Jak zaznaczył poseł PiS, "jeśli rzeczywiście doszłoby do wycofania wojsk z Niemiec, Polska powinna zabiegać, żeby trafiły do nas".

