USA wycofują żołnierzy z Niemiec. NATO zabrało głos
Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte Źródło: PAP/EPA / SEM VAN DER WAL
USA zdecydowały o wycofaniu z Niemiec około pięciu tysięcy swoich żołnierzy. Decyzję tę skomentowała rzecznik prasowa NATO.

Rzecznik prasowa NATO Allison Hart poinformowała we wpisie na platformie X, że "współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, aby zrozumieć szczegóły ich decyzji dotyczącej zmniejszenia sił w Niemczech".

"Ta zmiana podkreśla potrzebę dalszych większych inwestycji Europy w obronność oraz większego udziału w odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo – gdzie już widzimy postępy od czasu, gdy sojusznicy zgodzili się na inwestowanie 5 proc. PKB na szczycie NATO w Hadze w zeszłym roku" – napisała.

Dodała, że "pozostajemy pewni naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony, gdy ten przesunięcie ku silniejszej Europie w ramach silniejszego NATO trwa".

"Minister wojny, Pete Hegseth, nakazał wycofanie około pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, stwierdził, że niedawna retoryka niemiecka była "niewłaściwa i nieprzydatna".

"Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi" – powiedział urzędnik.

Pentagon poinformował, że wycofanie wojsk ma się zakończyć w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. W Niemczech stacjonuje około 35 tys. czynnych żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.

