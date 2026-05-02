"Do przewidzenia". Niemiecki minister skomentował głośną decyzję Pentagonu

– Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie, a zwłaszcza w Niemczech leży w naszym interesie, a także w interesie USA – powiedział w sobotę minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Ocenił, że "decyzja ta była do przewidzenia".

– Ściśle współpracujemy z Amerykanami w Ramstein, w Grafenwoehr, we Frankfurcie i w innych miejscach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europy, na rzecz Ukrainy i wspólnego odstraszania – dodał.

Minister obrony Niemiec wyraził przekonanie, że NATO w większym stopniu niż obecnie musi się stać europejskie, aby pozostać trwale transatlantyckie.

– My, Europejczycy, musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo” – mówił Boris Pistorius.

Zdaniem niemieckiego ministra Niemcy są na dobrej drodze do tego celu.

– Bundeswehra się powiększa, szybciej kupujemy sprzęt i tworzymy infrastrukturę – stwierdził.

USA wycofują z Niemiec około pięciu tysięcy żołnierzy

"Minister wojny, Pete Hegseth, nakazał wycofanie około pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, stwierdził, że niedawna retoryka niemiecka była "niewłaściwa i nieprzydatna".

"Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi" – powiedział urzędnik.

Pentagon poinformował, że wycofanie wojsk ma się zakończyć w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. W Niemczech stacjonuje około 35 tys. czynnych żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.

