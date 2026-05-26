Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ogłosiło rozpoczęcie systematycznych ataków na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Kijowie. Jednocześnie zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie stolicy Ukrainy, a mieszkańcom miasta unikanie infrastruktury wojskowej i administracyjnej.

Chiny: Dialog i negocjacje to jedyne rozwiązanie

Na konferencji prasowej dziennikarze poprosili o odniesienie się do tej sprawy rzecznik MSZ Chińskiej Republiki Ludowej Mao Ning.

– Stanowisko strony chińskiej jest jasne i oczywiste: dialog i negocjacje to jedyna realna droga do rozwiązania kryzysu – odpowiedziała Mao.

Jak dodała, Chiny konsekwentnie wzywają obie strony zaangażowane w konflikt do współpracy w celu szybkiego załagodzenia sytuacji, a także do wznowienia procesu negocjacji.

Rosja uderzy na infrastrukturę zbrojeniową w Kijowie

Kreml przekazał, że jest decyzja zapadła w odpowiedzi na ataki ukraińskich sił zbrojnych na ludność cywilną, które "przelały czarę goryczy". W komunikacie mowa jest o uderzeniu na Starobielsk w okupowanym obwodzie ługańskim w nocy z 21 na 22 maja. Zniszczony został wówczas budynek Starobielskiego Kolegium Zawodowego i akademik. Strona rosyjska podała, że zabitych zostało co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt odniosło rany. Podczas gdy Rosja wskazuje na ukraińskie drony, to Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekonuje, że przeprowadzony atak nie obejmował infrastruktury cywilnej.

MSZ Federacji Rosyjskiej poinformowało, że celem "systematycznych ataków" staną się "obiekty przemysłu obronnego w Kijowie, w tym na konkretne miejsca, w których projektowane, produkowane, programowane i przygotowywane do użycia są bezzałogowe statki powietrzne". "Drony te są wykorzystywane przez reżim w Kijowie przy wsparciu specjalistów NATO odpowiedzialnych za dostarczanie komponentów, dostarczanie danych wywiadowczych i namierzanie celów" – czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę, że wyżej wymienione obiekty są rozproszone po całym Kijowie, ostrzegamy obywateli państw obcych, w tym personel misji dyplomatycznych i przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, o konieczności jak najszybszego opuszczenia miasta, a mieszkańców stolicy Ukrainy ostrzegamy, aby nie zbliżali się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej reżimu [Wołodymyra] Zełenskiego" – wskazał Kreml.

