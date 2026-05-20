Putin i Xi wydali wspólne oświadczenie. "Światu grozi powrót do prawa dżungli"

Po spotkaniu przywódców mediom została przekazana wspólna deklaracja Władimira Putina i Xi Jinpinga. "Globalna sytuacja jest złożona. Światowemu pokojowi i programowi rozwoju grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania, istnieje też ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli" – przekazali przywódcy Chin i Rosji.

Jak przekonują, zawiodły działania państw, które próbowały jednostronnego zarządzania sprawami światowymi w duchu epoki kolonialnej.

W dokumencie zaznaczono, że Rosja docenia obiektywną i bezstronną pozycję Chin w sprawie Ukrainy oraz że "konieczne jest rozwiązanie podstawowych przyczyn kryzysu na Ukrainie, aby ustanowić trwały pokój".

Ponadto oba państwa podpisały porozumienia dotyczące handlu, technologii, własności intelektualnej oraz badań naukowych. Xi zaznaczył, że Rosja i Chiny muszą pozoztać dla siebie strategicznymi partnerami. Zapewnił, że obra kraje mają zamiar zintensyfikować współprac w obszarze sztucznej inteligencji. Jego zdaniem Pekin i Moskwa powinny odgyrwać rolę "odpowiedzialnych mocarstw".

Putin podkreślił, że jego kraj będzie kontynuował wymianę handlową, w tym dostawy energii do Chin. Zapowiedział też, że Rosja i Chiny będą prowadzić niezależną politykę zagraniczną. Ze słów Putina wynika, że oba kraje mają odgrywać stabilizującą rolę na arenie międzynarodowej.

Putin: Nieograniczony potencjał

We wtorek przed wylotem do Chin opublikowany został materiał video, w którym Władimir Putin przedstawił optykę Kremla na obecne stosunki Pekinu z Moskwą, nawiązując przy tym do wybranych zagadnień historycznych.

Włodarz Kremla odnotował, że 25 lat temu Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który jak mówił, położył solidne podwaliny pod prawdziwie strategiczne stosunki i wszechstronne partnerstwo przynoszące korzyści obu krajom i obu narodom.

– Regularne wzajemne wizyty i rozmowy na najwyższym szczeblu między Rosją a Chinami stanowią ważną i integralną część naszych wspólnych wysiłków na rzecz promowania pełnego zakresu relacji między naszymi krajami i uwalniania ich prawdziwie nieograniczonego potencjału – powiedział Putin, cytowany przez chińską agencję prasową Xinhua.

W swojej wypowiedzi Putin nie wymieniający nazwy, wyraził poparcie Moskwy dla wizji chińskiego rozstrzygnięcia sprawy statusu Tajwanu. Jak mówił, szczególny charakter stosunków rosyjsko-chińskich odzwierciedla się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania, zaangażowaniu w dążenie do korzystnej dla obu stron i sprawiedliwej współpracy, prowadzeniu pełnego szacunku dialogu oraz wspieraniu się nawzajem w sprawach dotyczących podstawowych interesów obu krajów, w tym w ochronie suwerenności i jedności państwa.

