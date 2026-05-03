"Obetniemy dużo więcej". Trump grozi sojusznikowi

Prezydent USA Donald Trump został w sobotę zapytany o powód swojej decyzji dotyczącej wycofania z Niemiec pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Trump został zapytany o Niemcy. Zaskakująca odpowiedź

Z jego odpowiedzi wynika, że liczba ta ma zostać zmniejszona jeszcze bardziej.

– Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż pięć tysięcy – oświadczył Donald Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.

Amerykański prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi.

Amerykanie wycofują 5 tys. żołnierzy z Niemiec

W sobotę Pentagon ogłosił, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu z Niemiec pięciu tysięcy swoich żołnierzy. Podjął ją, jak poinformowano w komunikacie, minister wojny Pete Hegseth. "Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, stwierdził, że niedawna retoryka niemiecka była "niewłaściwa i nieprzydatna". "Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi" – powiedział urzędnik.

Pentagon poinformował, że wycofanie wojsk ma się zakończyć w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. W Niemczech stacjonuje około 35 tys. czynnych żołnierzy amerykańskich, więcej niż gdziekolwiek indziej w Europie.

Z informacji podanych przez agencję Reutera wynika, że pod koniec ubiegłego roku liczba wojsk stacjonujących w Europie na stałe wynosiła około 68 tys., ale nie uwzględniała ona m.in. około 10 tys. żołnierzy w Polsce, będących w większości w ramach obecności rotacyjnej. Poprzednie szacunki mówiły o całkowitej liczbie żołnierzy wynoszącej około 80 tys.

