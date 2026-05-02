"To brak szacunku". Ukraińcy sfrustrowani postawą Amerykanów

Rozmowy na temat wizyty specjalnych wysłanników prezydenta USA w Kijowie toczą się już od miesięcy. Miałby to być nie tylko gest dobrej woli, ale również impuls do wznowienia negocjacji pomiędzy Ukrainą Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Ukraińcy rozczarowani postawą USA. Czują się lekceważeni

Mimo upływu czasu Steve Witkoff i Jared Kushner nie pojawili się w ukraińskiej stolicy. W okresie tym wielokrotnie jednak odwiedzali Mokswę, gdzie spotykali się m.in. z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Taka postawa Amerykanóww budzi coraz większe rozczarowanie i frustrację władz w Kijowie, w tym samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. – To brak szacunku przyjeżdżać do Moskwy, a omijać Kijów – podkreślił w jednym z publicznych wystąpień. Ukraińscy urzędnicy mówią wprost o poczuciu lekceważenia i nierównowadze w kontaktach dyplomatycznych.

Dlaczego wysłannicy Trumpa wciąż nie przybyli do Kijowa? Oto główne powody

Nad tą kwestią pochyla się "Kyiv Independent". Z cytowanych przez portal wypowiedzi wynika, iż Ukraińcy mają świadomość, jaki jest powód takiego stanu rzeczy. To przede wszystkim zmiana priorytetów w polityce zagranicznej USA, która nastała po ataku na Iran.

– Sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie sprzyja obecnie zaangażowaniu w sprawy ukraińskie, właśnie z powodu wojny z Iranem – przyznaje w rozmowie z serwisem jeden z ukraińskich urzędników.

Na przeszkodzie stoją jednak nie tylko względy polityczne, ale również logistyczne. Chodzi tu przede wszystkim o fakt, że do Kijowa można obecnie dotrzeć koleją, co ma być największym problemem dla Witkoffa.

Jak jednak czytamy, przede wszystkim problem leży w braku postępów w negocjacjach i obawie, że wizyta wysłanników prezydenta USA jedynie uwidoczni impas.

