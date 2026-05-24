Żydzi traktują Polskę z pogardą. Polska omija temat, udaje, że tej pogardy nie widzi. To tylko zwiększa pogardę. Bo jak tu nie gardzić słabym państwem polskim, które w stosunkach z Izraelem stosuje wyłącznie uniki?

Naród polski się na Żydów zżyma po cichu w domach, Braun nas reprezentuje z gaśnicą w dłoni, ale oficjalna władza udaje, że ta gaśnica to był tylko incydent pojedynczego świra. Udawanie, że napięcia nie ma, powoduje, że napięcie rośnie.

Ja się Żydom nie dziwię, że nami gardzą w sytuacji, gdy każda polska władza podlizuje się Izraelowi, zamiast stawiać sprawy jasno i zgodnie z polskim interesem. Polityka pod hasłem „nie chcemy niepotrzebnych konfliktów” prowadzi o krok dalej do „nie chcemy konfliktów” i jeszcze dalej do „my już nic nie chcemy, byle tylko nie było żadnego konfliktu”. Polska zachowuje się jak bita regularnie żona alkoholika.

Co Polska powinna robić, gdy padają oskarżenia o antysemityzm „wyssany z mlekiem matki”? A co władze Izraela robią z oskarżeniami o antypolonizm? Nic nie robią, czyli w tym przypadku respektują wolę swego narodu. Władza jest od zarządzania krajem, a nie od przepraszania zagranicy, że część narodu coś lubi lub czegoś/kogoś nie lubi.

Izrael nigdy nie przeprasza za swoich obywateli i ja tę postawę popieram. A Polska się płaszczy przed zagranicą i to jest postawa godna pogardy. Liżemy buty Unii, Niemcom, Ameryce.