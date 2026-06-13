Cyfrowe wykluczenie Polonii. Dlaczego Polska traci kapitał własnej diaspory?

Liczy ponad 9 milionów osób deklarujących polskie pochodzenie, dysponuje znacznym kapitałem, rozbudowanymi sieciami biznesowymi oraz własnymi instytucjami finansowymi. Mimo to pozostaje w dużej mierze poza polskim systemem gospodarczym i finansowym.

Nie dlatego, że nie chce inwestować w Polsce. Problem polega na tym, że Polska nadal nie stworzyła warunków umożliwiających pełne uczestnictwo Polonii w życiu gospodarczym kraju.

Najbardziej widocznym symbolem tego zjawiska jest niedostarczony SMS autoryzacyjny z polskiego banku. Dla tysięcy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych oznacza on brak dostępu do własnego konta, niemożność wykonania przelewu, zakupu akcji czy załatwienia podstawowych spraw finansowych. To nie jest pojedyncza usterka techniczna. To symptom głębszego problemu – cyfrowego i finansowego wykluczenia Polonii.

Potężny kapitał poza systemem

Najlepszym dowodem ekonomicznej siły Polonii amerykańskiej jest fakt, że stworzyła ona własne instytucje finansowe. Największą z nich jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku.

Na koniec marca 2026 roku aktywa Unii wynosiły 2,73 miliarda dolarów, wartość depozytów 2,49 miliarda dolarów, a portfel udzielonych pożyczek przekraczał 1,62 miliarda dolarów. Kapitał własny instytucji wynosił ponad 307 milionów dolarów. Członkami Unii było 127 100 osób, natomiast z jej usług korzystało około 160 tysięcy klientów. Według szacunków około 15 tysięcy członków mieszka obecnie na stałe w Polsce.

Średnio każdy członek posiadał w Unii około 19 600 dolarów oszczędności. Prawie 4 200 osób korzystało z kredytów hipotecznych, których przeciętna wartość wynosiła blisko 328 tysięcy dolarów.

Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące bezpośrednich powiązań gospodarczych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W 2025 roku członkowie Unii przesłali do Polski prawie 15 tysięcy transferów pieniężnych o wartości około 155 milionów dolarów. W tym samym czasie z Polski do USA wpłynęło około 8 tysięcy transferów na kwotę blisko 73 milionów dolarów. Przy użyciu kart kredytowych i debetowych Unii dokonano w Polsce niemal 260 tysięcy transakcji.

Dane te pokazują, że Polonia nie jest jedynie wspólnotą sentymentalnie związaną z krajem swoich przodków. Jest aktywnym uczestnikiem wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, dysponującym znacznym kapitałem, doświadczeniem biznesowym i rozległymi kontaktami międzynarodowymi.

Dlaczego Polonia ma problemy z polskimi bankami?

Formalnie żaden przepis nie zabrania Polakom mieszkającym za granicą korzystania z usług polskich banków. W praktyce jednak napotykają oni liczne bariery.

Pierwszą z nich jest amerykańska ustawa FATCA, która nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek raportowania klientów powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to dodatkowe koszty, procedury i ryzyko dla polskich banków.

Drugą przeszkodą są regulacje związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedury KYC. Klient mieszkający w Polsce jest łatwy do zweryfikowania. Klient mieszkający w Chicago, Nowym Jorku czy Houston wymaga dodatkowej dokumentacji i indywidualnej obsługi.

Najbardziej odczuwalnym problemem pozostaje jednak infrastruktura technologiczna polskiego sektora bankowego.

SMS, który nie dochodzi

To nie jest incydent. To systemowy problem, z którym Polonia – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – mierzy się niemal codziennie. SMS autoryzacyjny z polskiego banku nie dochodzi. A wraz z nim znika dostęp do własnych pieniędzy, usług i elementarnego poczucia bezpieczeństwa finansowego.

Mechanizm wydaje się banalny, ale jego skutki są bardzo poważne. Polskie banki wciąż opierają znaczną część swoich procedur bezpieczeństwa na lokalnych bramkach SMS, które w globalnym obiegu komunikacyjnym okazują się zawodne. To infrastruktura projektowana z myślą o użytkowniku krajowym, a nie o obywatelu funkcjonującym pomiędzy państwami, systemami i kontynentami.

Po drugiej stronie znajdują się amerykańscy operatorzy telekomunikacyjni, którzy coraz częściej filtrują lub opóźniają zagraniczne wiadomości. W świecie rosnących zabezpieczeń antyspamowych i antyfraudowych SMS wysłany z Polski może zostać uznany za potencjalnie podejrzany i zatrzymany gdzieś w cyfrowej próżni.

Do tego dochodzi niestabilność roamingu. Rozwiązanie, które miało gwarantować ciągłość komunikacji, w praktyce bywa zawodne. Nad wszystkim unosi się jeszcze jeden czynnik: algorytmy bezpieczeństwa. Systemy antyfraudowe banków coraz częściej reagują na „nietypową lokalizację” użytkownika. Problem polega na tym, że dla milionów Polaków mieszkających za granicą właśnie taka lokalizacja jest codziennością.

Efekt jest prosty. Kod autoryzacyjny przychodzi z dużym opóźnieniem albo nie przychodzi wcale. Użytkownik zostaje odcięty od własnego konta i własnych środków finansowych.

To nie jest wyłącznie problem technologiczny. To problem filozofii działania systemu. Polskie instytucje finansowe nadal funkcjonują tak, jakby ich klient był na stałe przypisany do jednego miejsca zamieszkania i jednego rynku telekomunikacyjnego. Tymczasem rzeczywistość dawno się zmieniła.

Jeżeli państwo i jego instytucje nie są w stanie zapewnić Polonii stabilnego dostępu do podstawowych usług finansowych, mamy do czynienia nie z techniczną usterką, lecz z realną formą cyfrowego wykluczenia.

Problem większy niż bankowość

Cyfrowe wykluczenie Polonii jest jedynie częścią szerszego problemu. Od ponad trzech dekad Polska nie wypracowała spójnej strategii współpracy gospodarczej z własną diasporą.

W pierwszym kwartale 2025 roku Polonia przesłała do Polski około 2,86 miliarda złotych. Potencjał inwestycyjny Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej, brytyjskiej i europejskiej liczony jest w dziesiątkach miliardów dolarów. Mimo to polonijni inwestorzy nadal nie mają jednego profesjonalnego punktu kontaktowego, dedykowanych produktów inwestycyjnych ani nowoczesnej platformy współpracy z polskimi instytucjami.

W rezultacie ogromny kapitał pozostaje poza polskim systemem gospodarczym.

Czego możemy nauczyć się od innych?

Izrael, Indie, Irlandia czy Armenia od lat traktują swoje diaspory jako strategiczny zasób państwa. Tworzą obligacje diaspory, specjalne fundusze inwestycyjne oraz programy współinwestowania, dzięki którym emigranci uczestniczą w rozwoju gospodarczym kraju pochodzenia.

Polska mogłaby wykorzystać podobne rozwiązania.

Najważniejsze propozycje obejmują:

utworzenie Polonia Investment Desk – profesjonalnego centrum obsługi inwestorów polonijnych,

emisję obligacji polonijnych finansujących strategiczne projekty rozwojowe,

stworzenie funduszu venture capital dla Polonii,

uruchomienie platformy inwestycyjnej typu one-stop-shop,

uproszczenie procedur administracyjnych dla Polaków mieszkających za granicą,

dostosowanie polskich systemów bankowych do pełnej obsługi zagranicznych numerów telefonów i nowoczesnych metod uwierzytelniania.

Od retoryki do działania

Politycy wszystkich opcji od lat powtarzają, że Polonia jest „najlepszym ambasadorem Polski na świecie”. Jeżeli te słowa mają mieć realne znaczenie, muszą zostać poparte konkretnymi działaniami.

Polonia nie oczekuje przywilejów. Oczekuje dostępu do usług, możliwości inwestowania oraz partnerskiego traktowania. Dysponuje kapitałem, wiedzą, doświadczeniem i wpływami, które mogłyby wzmacniać rozwój Polski a co najważniejsze wesprzeć rozwój polskich projektów o charakterze obronnym.

Prawdziwe pytanie nie brzmi więc, czy Polonia chce inwestować w Polsce. Pytanie brzmi, czy Polska jest gotowa wykorzystać potencjał własnej diaspory.

Od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy Polonia pozostanie jedynie elementem politycznej narracji, czy stanie się jednym z filarów rozwoju gospodarczego Polski w XXI wieku.