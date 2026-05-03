Jedno zdrowie – mnóstwo kłopotów

Wiele już powiedziano na temat doświadczeń pocovidowych, których jednym z ważniejszych jest postulat koordynowania działań w jednym światowym organizmie, nie tylko w zakresie epidemii. Początkowe postulaty „światowego ministerstwa zdrowia” generowane przez globalistów z Davos i beletryzowane przez ich narratora – Yuvala Noaha Harariego – wyglądały na teorię spiskową. Jednak już w 2020 r. te sensacje przybrały realne kształty, kiedy za tę ideę zabrała się ONZ, a właściwie jej agenda – Światowa Organizacja Zdrowia. Jeszcze w apogeum rozprzestrzeniania się COVID-19 rozpoczął się proces przygotowywania traktatu pandemicznego, w ramach którego WHO miałaby w przypadku (ogłaszanej przez siebie) pandemii przejmować role dotychczas zarezerwowane dla państw.