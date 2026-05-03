Opinie

Trump zamknie ONZ?

Prezydent USA Donald Trump Źródło: PAP/EPA / AARON SCHWARTZ / POOL
Mariusz Jagóra II Utopijna, socjalistyczna wizja świata jest zagrożona przez decyzję jednego człowieka – prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ambasador USA przy ONZ, Mike Waltz, poinformował na portalu X, że państwo, które reprezentuje, kończy z czekami in blanco i nieograniczonym finansowaniem dla tej organizacji

ONZma plan dla przyszłości świata, prezydent Donald Trump ma plan dla przyszłości Organizacji Narodów Zjednoczonych. We wrześniu 2024 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument pod nazwą Pakt dla Przyszłości, zawierający Globalny Pakt Cyfrowy i Deklarację w Sprawie Przyszłych Pokoleń, którego celem ma być „przekształcenie globalnego zarządzania”. Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, określił przyjęty dokument jako „postawienie na multilateralizm”.

Od dłuższego czasu daje się zaobserwować wysiłki czynione przez niewybieralne gremia – jak Światowe Forum Ekonomiczne, ONZ czy WHO – do globalnego centralizowania władzy, co ma zastąpić dysfunkcyjne, rozproszone zarządzanie krajowe. Tak jak Komisja Europejska, umniejszając rolę państw narodowych, dąży do federalizacji europejskiej, tak ONZ od lat tworzy fundamenty

